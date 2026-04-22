Palabanca esaurito per una notte magica

Appuntamento con la Storia per la Gas Sales Bluenergy, impegnata stasera alle 20 nell’ultimo atto della stagione. In un Palabanca tutto esaurito si gioca la gara di ritorno della Cev Cup contro la formazione tedesca del Luneburg. In forza del 3-0 dell'andata, i biancorossi potranno mettere in bacheca il prestigioso trofeo europeo in caso di vittoria con qualunque punteggio o vincendo due set, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set.

«Dobbiamo dimenticarci del risultato dell’andata - commenta capitan Robertlandy Simon - e scendere in campo pensando a dare il massimo per vincere questa. La nostra è una squadra giovane e se non si ragiona in questa maniera tutto diventa più difficile. Sarà importante fin dai primi scambi avere il giusto approccio, affrontiamo una buona squadra che non ha nulla da perdere, siamo pronti per la nostra ultima partita della stagione che per alcuni sarà anche l’ultima qui a Piacenza e vogliamo chiudere al meglio. Il pubblico potrà darci una grossa mano, bello giocare l’ultimo atto di una finale davanti ai propri tifosi».