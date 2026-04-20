Pilar e il ds Paratici, è amore all'ombra del Giglio
Dopo le voci dei mesi scorsi, i due "pizzicati" insieme in una pizzeria di Firenze
Redazione Online
|1 ora fa
Ci ha pensato una pizzeria di Firenze dove hanno scelto di trascorrere una serata in intimità a spazzare via i (pochi) dubbi: Fabio Paratici e Pilar Fogliati sono una coppia. Su Instagram, il ds piacentino della Fiorentina e l'attrice piemontese sono comparsi all'interno del locale in uno scatto che dunque conferma le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi circa una relazione tra i due. Fabio Paratici, dal suo arrivo a Firenze, è riuscito a riportare la Viola in linea di galleggiamento: Fagioli e compagni sono ormai certi della salvezza e anche il dirigente di Borgonovo può ora concedersi qualche ora di relax con la fidanzata nella città gigliata.
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