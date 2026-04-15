Gas Sales spaziale: Luneburg schiacciata in tre set
Biancorossi autoritari in Germania nella finale di andata di Cev Cup
Alice Morelli
|1 ora fa
La squadra festeggia con i Lupi Biancorossi presenti sugli spalti anche in Germania
Semplicemente inarrestabile. La Gas Sales Bluenergy ha espugnato con autorità il campo del Luneburg nella finale di andata di Cev Cup. In Germania finisce 3-0, con Piacenza capace nel primo set di recuperare lo sforzo iniziale dei padroni di casa, recuperando e chiudendo 26-24. Copione simile anche nel secondo parziale, con i biancorossi però ancora più prepotenti nelle fasi finali, per il 25-22.
Il terzo set è senza storia: la Gas Sales prende il comando e non si ferma più, rintuzzando i tentativi di rimonta dei tedeschi: 25-16 e 3-0 senza appello.
Grande prova di Paolo Porro eletto Mvp, in doppia cifra Bovolenta con 16 punti, Gutierrez con 11 e Galassi con 10 e un 100% in attacco, oltre a tre block in.
Tra sette giorni al Palabanca la sfida di ritorno: a Piacenza basterà vincere due set per mettere in bacheca il prestigioso trofeo europeo.
Il terzo set è senza storia: la Gas Sales prende il comando e non si ferma più, rintuzzando i tentativi di rimonta dei tedeschi: 25-16 e 3-0 senza appello.
Grande prova di Paolo Porro eletto Mvp, in doppia cifra Bovolenta con 16 punti, Gutierrez con 11 e Galassi con 10 e un 100% in attacco, oltre a tre block in.
Tra sette giorni al Palabanca la sfida di ritorno: a Piacenza basterà vincere due set per mettere in bacheca il prestigioso trofeo europeo.
La partita
In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Lukas Bergmann indisponibile è rimasto in Italia. La formazione tedesca del SVG Luneburg risponde con Valimaa e Enlund in diagonale, Young e Howe al centro, Gruvaeus e Champlin alla banda, Takahashi è il libero.
In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Lukas Bergmann indisponibile è rimasto in Italia. La formazione tedesca del SVG Luneburg risponde con Valimaa e Enlund in diagonale, Young e Howe al centro, Gruvaeus e Champlin alla banda, Takahashi è il libero.
Primo set
Si gioca in una bolgia, la LKH Arena è sold out e spinge forte, la formazione del SVG Luneburg parte bene e sul 5-1 coach Boninfante chiama time out e parla fitto ai suoi. I tedeschi allungano e arrivano ad avere ciqnue lunghezze di vantaggio (14-9), il turno in battuta di Simon crea problemi agli avversari e fa avvicinare i suoi (14-13), l’ace di Gutierrez certificato dal video check vale la parità a quota sedici. Una battuta in rete e un attacco out dei biancorossi mandano a più due i tedeschi (19-17), a quota ventidue è parità. Il primo set point della gara è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e lo porta Bovolenta (23-24), annullato dalla battuta lunga di Gutierrez. Due grandi recuperi di Loreti e Gutierrez e un block in di Galassi consegnano a Piacenza il secondo set point (24-25), chiude Bovolenta con un block in.
Si gioca in una bolgia, la LKH Arena è sold out e spinge forte, la formazione del SVG Luneburg parte bene e sul 5-1 coach Boninfante chiama time out e parla fitto ai suoi. I tedeschi allungano e arrivano ad avere ciqnue lunghezze di vantaggio (14-9), il turno in battuta di Simon crea problemi agli avversari e fa avvicinare i suoi (14-13), l’ace di Gutierrez certificato dal video check vale la parità a quota sedici. Una battuta in rete e un attacco out dei biancorossi mandano a più due i tedeschi (19-17), a quota ventidue è parità. Il primo set point della gara è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e lo porta Bovolenta (23-24), annullato dalla battuta lunga di Gutierrez. Due grandi recuperi di Loreti e Gutierrez e un block in di Galassi consegnano a Piacenza il secondo set point (24-25), chiude Bovolenta con un block in.
Secondo set
Avvio di parziale equilibrato, sul sei pari allungo tedesco condito dall’ace di Champlin (9-6) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo gran palla di Porro per Bovolenta che chiude (9-7). Allunga il Luneburg (14-9), Piacenza fatica a ritrovare colpi in attacco anche perché i tedeschi difendono tanto e misura dalla linea dei nove metri, sul 16-10 secondo time out di Boninfante. I biancorossi qualche punto lo recuperano (19-17) con due block in consecutivi di Mandiraci e Simon, punto di Bovolenta ed è meno uno (19-18). In battuta da sette turni c’è Galassi, quando esce dalla linea dei nove metri le due squadre sono sul venti pari. Il block in di Porro porta avanti i suoi (21-22), il primo set point del parziale è di Piacenza (22-24), chiude subito Gutierrez.
Avvio di parziale equilibrato, sul sei pari allungo tedesco condito dall’ace di Champlin (9-6) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo gran palla di Porro per Bovolenta che chiude (9-7). Allunga il Luneburg (14-9), Piacenza fatica a ritrovare colpi in attacco anche perché i tedeschi difendono tanto e misura dalla linea dei nove metri, sul 16-10 secondo time out di Boninfante. I biancorossi qualche punto lo recuperano (19-17) con due block in consecutivi di Mandiraci e Simon, punto di Bovolenta ed è meno uno (19-18). In battuta da sette turni c’è Galassi, quando esce dalla linea dei nove metri le due squadre sono sul venti pari. Il block in di Porro porta avanti i suoi (21-22), il primo set point del parziale è di Piacenza (22-24), chiude subito Gutierrez.
Terzo set
Ace di Simon (2-3) e poco dopo due ace consecutivi di Porro per il più tre (3-6), due colpi di Mandiraci e il vantaggio è di quattro lunghezze (4-8). Luneburg non trova break, Piacenza allunga con Gutierrez (10-16) il punto di Porro vale il più sette (14-21). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si invola verso il traguardo finale, Galassi consegna ai suoi otto match ball (16-24), chiude Gutierrez.
Ace di Simon (2-3) e poco dopo due ace consecutivi di Porro per il più tre (3-6), due colpi di Mandiraci e il vantaggio è di quattro lunghezze (4-8). Luneburg non trova break, Piacenza allunga con Gutierrez (10-16) il punto di Porro vale il più sette (14-21). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si invola verso il traguardo finale, Galassi consegna ai suoi otto match ball (16-24), chiude Gutierrez.
Il commento di coach Boninfante
«Prima di tutto complimenti al Luneburg, una squadra giovane che sa giocare una bella pallavolo e sta molto bene in campo, il palazzetto è stato fantastico, sportivissimo, ricambieremo nella gara di ritorno. Certamente nei primi due set potevamo fare meglio ma questa squadra sa lottare, lo ha dimostrato in tutta la stagione e stasera ancora di più. Sapevamo che era difficile, il fatto di avere avuto questo stile di mollare e di stare in campo è stato molto importante come è stato importantissimo recuperare soprattutto recuperare nel secondo set. Questo successo è davvero molto importante per cercare di raggiungere un obiettivo nostro e della società. Se non avessimo imparato a soffrire questa partita, o meglio i primi due set, non li avremmo vinti, bravi i ragazzi in campo».
«Prima di tutto complimenti al Luneburg, una squadra giovane che sa giocare una bella pallavolo e sta molto bene in campo, il palazzetto è stato fantastico, sportivissimo, ricambieremo nella gara di ritorno. Certamente nei primi due set potevamo fare meglio ma questa squadra sa lottare, lo ha dimostrato in tutta la stagione e stasera ancora di più. Sapevamo che era difficile, il fatto di avere avuto questo stile di mollare e di stare in campo è stato molto importante come è stato importantissimo recuperare soprattutto recuperare nel secondo set. Questo successo è davvero molto importante per cercare di raggiungere un obiettivo nostro e della società. Se non avessimo imparato a soffrire questa partita, o meglio i primi due set, non li avremmo vinti, bravi i ragazzi in campo».
Il tabellino
SVG Luneburg - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)
SVG Luneburg: Young 6, Valimaa, Gruvaeus 10, Howe 6, Enlund 9, Champlin 8, Takahashi (L), Elser, Larsen, Byam. Ne: Holdaway, Kunstmann, Backhaus (L), Laumann. All. Hubner.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 16, Mandiraci 9, Simon 6, Porro 5, Gutierrez 11, Galassi 10, Loreti (L), Andringa, Comparoni. Ne: Leon, Pace (L), Travica, Iyegbekedo, Seddik. All. Boninfante.
Arbitri: Bartolomiej Adamczyk (Polonia), Sebastien Jacob (Francia)
Note: durata set 29’, 28’ e 24’ per un totale di 81’. Spettatori 3400. Mvp: Paolo Porro. SVG Luneburg: battute sbagliate 12, ace 3, muri punto 3, errori in attacco 7, ricezione 39% (11% perfetta), attacco 41%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 4, muri punto 9, errori in attacco 5, ricezione 45% (18% perfetta), attacco 53%