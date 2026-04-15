Gas Sales spaziale: Luneburg schiacciata in tre set

Semplicemente inarrestabile. La Gas Sales Bluenergy ha espugnato con autorità il campo del Luneburg nella finale di andata di Cev Cup. In Germania finisce 3-0, con Piacenza capace nel primo set di recuperare lo sforzo iniziale dei padroni di casa, recuperando e chiudendo 26-24. Copione simile anche nel secondo parziale, con i biancorossi però ancora più prepotenti nelle fasi finali, per il 25-22.

Il terzo set è senza storia: la Gas Sales prende il comando e non si ferma più, rintuzzando i tentativi di rimonta dei tedeschi: 25-16 e 3-0 senza appello.

Grande prova di Paolo Porro eletto Mvp, in doppia cifra Bovolenta con 16 punti, Gutierrez con 11 e Galassi con 10 e un 100% in attacco, oltre a tre block in.

Tra sette giorni al Palabanca la sfida di ritorno: a Piacenza basterà vincere due set per mettere in bacheca il prestigioso trofeo europeo.



La partita

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Lukas Bergmann indisponibile è rimasto in Italia. La formazione tedesca del SVG Luneburg risponde con Valimaa e Enlund in diagonale, Young e Howe al centro, Gruvaeus e Champlin alla banda, Takahashi è il libero.

Primo set

Si gioca in una bolgia, la LKH Arena è sold out e spinge forte, la formazione del SVG Luneburg parte bene e sul 5-1 coach Boninfante chiama time out e parla fitto ai suoi. I tedeschi allungano e arrivano ad avere ciqnue lunghezze di vantaggio (14-9), il turno in battuta di Simon crea problemi agli avversari e fa avvicinare i suoi (14-13), l’ace di Gutierrez certificato dal video check vale la parità a quota sedici. Una battuta in rete e un attacco out dei biancorossi mandano a più due i tedeschi (19-17), a quota ventidue è parità. Il primo set point della gara è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e lo porta Bovolenta (23-24), annullato dalla battuta lunga di Gutierrez. Due grandi recuperi di Loreti e Gutierrez e un block in di Galassi consegnano a Piacenza il secondo set point (24-25), chiude Bovolenta con un block in.

Secondo set

Avvio di parziale equilibrato, sul sei pari allungo tedesco condito dall’ace di Champlin (9-6) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo gran palla di Porro per Bovolenta che chiude (9-7). Allunga il Luneburg (14-9), Piacenza fatica a ritrovare colpi in attacco anche perché i tedeschi difendono tanto e misura dalla linea dei nove metri, sul 16-10 secondo time out di Boninfante. I biancorossi qualche punto lo recuperano (19-17) con due block in consecutivi di Mandiraci e Simon, punto di Bovolenta ed è meno uno (19-18). In battuta da sette turni c’è Galassi, quando esce dalla linea dei nove metri le due squadre sono sul venti pari. Il block in di Porro porta avanti i suoi (21-22), il primo set point del parziale è di Piacenza (22-24), chiude subito Gutierrez.

Terzo set

Ace di Simon (2-3) e poco dopo due ace consecutivi di Porro per il più tre (3-6), due colpi di Mandiraci e il vantaggio è di quattro lunghezze (4-8). Luneburg non trova break, Piacenza allunga con Gutierrez (10-16) il punto di Porro vale il più sette (14-21). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si invola verso il traguardo finale, Galassi consegna ai suoi otto match ball (16-24), chiude Gutierrez.

Il commento di coach Boninfante

«Prima di tutto complimenti al Luneburg, una squadra giovane che sa giocare una bella pallavolo e sta molto bene in campo, il palazzetto è stato fantastico, sportivissimo, ricambieremo nella gara di ritorno. Certamente nei primi due set potevamo fare meglio ma questa squadra sa lottare, lo ha dimostrato in tutta la stagione e stasera ancora di più. Sapevamo che era difficile, il fatto di avere avuto questo stile di mollare e di stare in campo è stato molto importante come è stato importantissimo recuperare soprattutto recuperare nel secondo set. Questo successo è davvero molto importante per cercare di raggiungere un obiettivo nostro e della società. Se non avessimo imparato a soffrire questa partita, o meglio i primi due set, non li avremmo vinti, bravi i ragazzi in campo».

Il tabellino

SVG Luneburg - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

SVG Luneburg: Young 6, Valimaa, Gruvaeus 10, Howe 6, Enlund 9, Champlin 8, Takahashi (L), Elser, Larsen, Byam. Ne: Holdaway, Kunstmann, Backhaus (L), Laumann. All. Hubner.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 16, Mandiraci 9, Simon 6, Porro 5, Gutierrez 11, Galassi 10, Loreti (L), Andringa, Comparoni. Ne: Leon, Pace (L), Travica, Iyegbekedo, Seddik. All. Boninfante.

Arbitri: Bartolomiej Adamczyk (Polonia), Sebastien Jacob (Francia)

Note: durata set 29’, 28’ e 24’ per un totale di 81’. Spettatori 3400. Mvp: Paolo Porro. SVG Luneburg: battute sbagliate 12, ace 3, muri punto 3, errori in attacco 7, ricezione 39% (11% perfetta), attacco 41%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 4, muri punto 9, errori in attacco 5, ricezione 45% (18% perfetta), attacco 53%