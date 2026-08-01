Usa in finale di Vnl grazie ai "piacentini"

I nuovi acquisti della Gas Sales Bluenergy, Merrick McHenry e Cooper Robinson, sono stati protagonisti nella vittoria degli Stati Uniti sul Giappone per 3-2, successo che vale l’accesso alla finale di Volleyball Nations League contro la Polonia.

Il centrale biancorosso lascia il segno nei primi tre set con tre muri punto nel parziale d’apertura e giocate importanti in attacco, Robinson cambia il volto del quarto parziale dopo l'ingresso dalla panchina, mettendo a segno quattro punti decisivi nel finale del parziale, tra cui un ace. Nel tie-break aggiunge altri tre punti in attacco, risultando determinante nel 15-13 finale.

Due prestazioni che confermano il valore dei nuovi acquisti della Gas Sales Bluenergy.

Domani alle 13.30 gli Stati Uniti sfideranno la Polonia nella finalissima, con l'obiettivo di conquistare il primo oro della loro storia in VNL.