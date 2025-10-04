Verona piega in rimonta Piacenza, domenica la "finalina"

La Gas Sales Bluenergy si arrende al quinto set contro Rana Verona nella semifinale del Torneo Memorial Andrea Parenti, appuntamento precampionato andato in scena al PalaPanini di Modena. Un test dal sapore particolare per i biancorossi, che ritroveranno proprio la formazione scaligera nell'esordio ufficiale di Superlega, in programma il 20 ottobre in terra veneta. Un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo pallone, con Verona che la spunta 3-2. Decisivo l’ace finale di Noumory Keita dopo una rimonta nel tie-break, dove Piacenza si era portata inizialmente in vantaggio per 4-0, cedendo poi il passo agli avversari.

«Abbiamo giocato per lunghi tratti alla pari con Verona – ha detto coach Boninfante a fine gara - In alcune situazioni ci siamo però fatti male da soli, con poca intesa in campo». Dettagli che possono essere perfezionati con il tempo che rimane prima dell’inizio della stagione, ora che tutti i giocatori stanno tornando dagli impegni con le rispettive nazionali. Assenze che tuttavia pesano, quelle di Gianluca Galassi e Efè Mandiraci, rientrati da troppo poco a Piacenza.

«Abbiamo commesso alcune sbavature che possono starci in questa fase – ha proseguito il tecnico - Bergmann, ad esempio, ha fatto solo un allenamento con noi e ha retto bene per cinque set». Oggi alle 16.30 la Gas Sales affronterà la contendente tra Modena e Cuneo per contendersi il terzo posto del torneo e perfezionare la macchina biancorossa.

Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2

(25-22, 25-27, 19-25, 28-26, 16-14)

Rana Verona: Glatz 17, Vitelli 6, Planinsic 1, Keita 29, Cortesia 8, Gironi 20, D’Amico (L), Sani, Darlan. Ne: Valbusa, Bonisoli, Christenson, Britton (L), Mozic. All. Soli.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Gutierrez 17, Seddik 3, Bovolenta 22, Bergmann 14, Simon 16, Pace (L), Comparoni 8, Leon, Andringa, Travica. Ne: Loreti (L). All. Boninfante.

Arbitri: Piana, Ancona

Note: durata set 23’, 27’, 32’, 33’ e 26’ per un totale di 141’. Rana Verona: battute sbagliate 21, ace 7, muri punto 9, errori in attacco 10, ricezione 54% (37% perfette), attacco 46%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 22, ace 5, muri punto 10, errori in attacco 8, ricezione 47% (23% perfette), attacco 56%.