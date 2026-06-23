Gas Sales, iscrizione ok: ecco le magnifiche 12 di Superlega
Scadevano oggi i termini per la presentazione delle domande
Redazione Online
|6 ore fa
perugia -gas sales -gara 1 play off ( foto cavalli ) CURTI
Sono 12 i club che hanno presentato richiesta di ammissione alla SuperLega 2026-2027. E tra questi, logicamente, anche la Gas Sales Bluenergy della presidente Elisabetta Curti. Scaduto oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione dei moduli di ammissione ai Campionati di Serie A 2026-2027, la Commissione ammissione campionati della Lega Pallavolo Serie A ha avviato il lavoro sui documenti consegnati dai vari Club, e chiuderà il verbale entro giovedì 3 luglio.
Tutto il materiale sarà poi consegnato alla Fipav e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti all’82° Campionato di SuperLega Credem Banca.
Ecco i 12 club che hanno presentato richiesta di ammissione al prossimo campionato:
Cisterna Volley Volley Lube Civitanova
Cuneo Volley
Powervolley Milano 2.0
Modena Volley Punto Zero
Vero Volley Monza
Pallavolo Padova
Sir Safety Umbria Volley Perugia
You Energy Volley Piacenza
Centro Sportivo Prata di Pordenone (neopromossa)
Trentino Volley Verona Volley