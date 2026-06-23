Gas Sales, iscrizione ok: ecco le magnifiche 12 di Superlega

Sono 12 i club che hanno presentato richiesta di ammissione alla SuperLega 2026-2027. E tra questi, logicamente, anche la Gas Sales Bluenergy della presidente Elisabetta Curti. Scaduto oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione dei moduli di ammissione ai Campionati di Serie A 2026-2027, la Commissione ammissione campionati della Lega Pallavolo Serie A ha avviato il lavoro sui documenti consegnati dai vari Club, e chiuderà il verbale entro giovedì 3 luglio.

Tutto il materiale sarà poi consegnato alla Fipav e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti all’82° Campionato di SuperLega Credem Banca.

Ecco i 12 club che hanno presentato richiesta di ammissione al prossimo campionato:

Cisterna Volley Volley Lube Civitanova

Cuneo Volley

Powervolley Milano 2.0

Modena Volley Punto Zero

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Umbria Volley Perugia

You Energy Volley Piacenza

Centro Sportivo Prata di Pordenone (neopromossa)

Trentino Volley Verona Volley