Gas Sales pronta alla settima stagione nel massimo campionato italiano

Si è conclusa la procedura di iscrizione ai campionati di Volley di Serie A per la prossima stagione con tutti i 47 club aventi diritto, tra SuperLega, A2 e A3, che sono risultati in regola.

In Superlega tutto in regola per le 12 squadre che hanno presentato domanda: per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà la settima stagione nel massimo campionato italiano.

Insieme alla formazione biancorossa, al via del campionato numero 81 ci saranno Cisterna Volley, Cucine Lube Civitanova, MA Acqua S. Bernardo Cuneo, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Mint Vero Volley Monza, Sonepar Padova, Yuasa Battery Grottazzolina, Sir Safety Perugia, Itas Trentino e Rana Verona.

Rispetto allo scorso anno il ritorno in SuperLega di una piazza storica come Cuneo che prende il posto della retrocessa Taranto per un campionato che si prospetta come sempre intenso e di alto livello.

Ora l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e delle società si sposta sulla tre giorni di Volley Mercato 2025 in programma da martedì 15 a giovedì 17 luglio all’Hotel Centergross a Bentivoglio (Bologna). Una tre giorni in cui ci saranno tanti workshop di approfondimento dedicati alle varie figure presenti nelle società con importanti spunti in merito alle nuove tecnologie e sarà attivo l’ufficio tesseramento.

Giornata di chiusura, quella di giovedì 17 luglio, che vedrà al mattino lo svolgimento dell’assemblea ordinaria, mentre dalle ore 14,30 si svolgerà la presentazione ufficiale della stagione e sarà svelato, insieme agli altri, il calendario di SuperLega della stagione 2025-2026, l’81° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca.