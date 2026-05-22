I mini-pallavolisti invadono il Garilli

Sarà il prato dello stadio “Garilli” il terreno di gioco della tappa finale di Pallavolandia.

Il torneo riservato alle categorie minivolley si concluderà dunque nella casa del Piacenza Calcio il prossimo sabato 30 maggio dalle 15, evento che servirà anche a sostenere Amop (Associazione malato oncologico piacentino). Lo hanno annunciato il vicepresidente del Piacenza e del River Volley Alessandro De Santis e la presidente di Fipav provinciale Elisa Ghezzi, insieme al presidente di Fondazione Amop Luigi Cavanna e alla presidente di Amop Romina Piergiorgi.

Elisa Ghezzi ha ricordato la storia di Pallavolandia, che sabato prossimo richiamerà almeno 300 baby-pallavolisti: «È un torneo storico, che esiste dal 1985, ha girato la provincia con tappe arrivate anche a 500 bambini. Sarà bellissimo terminarlo al Garilli, un evento incredibile in un contesto splendido per la nostra città: sappiamo quanto sia importante lo stadio del Piacenza per i piacentini. Ci saranno tantissimi bambini e bambine, avremo tornei senza piazzamenti per i piccoli di tutte le categorie fino agli 11 anni e chiuderemo con le premiazioni di tutti i campionati provinciali, dagli Under 12 agli Under 18».