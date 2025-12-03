Il ciclone Gas Sales travolge anche Padova, quarta vittoria di fila

Gas Sales Bluenergy contro Padova cala il poker, quarto 3-0 consecutivo per i biancorossi. Dodici punti nelle ultime quattro partite, non male in vista del rush finale per la griglia della prossima Coppa Italia. Al termine del girone d’andata mancano due gare (Cisterna e Trento) che i biancorossi affronteranno entrambe in trasferta con l’intermezzo dell’andata dei Sedicesimi di Coppa Cev a Cagliari.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vinto il primo set, condotto anche con sette punti di vantaggio, nel secondo parziale ha sempre inseguito gli avversari; ma sul diciotto pari il muro di Gutierrez, premiato MVP, ha dato il "la" all’allungo decisivo. Terzo parziale che ha visto i biancorossi sempre avanti.

In doppia cifra, in casa Piacenza, Bovolenta con 17 punti, Gutierrez con 15 e Mandiraci con 12, bene a muro Gutierrez e Bovolenta con 3 block in a testa e l’opposto biancorosso micidiale anche in battuta con tre ace, due dei quali hanno chiuso il primo e terzo parziale. A Padova non sono bastati i 14 punti di Masulovic, autore di tre ace.

Gas Sales Bluenergy Piacenza 3

Sonepar Padova 0

(25-21, 25-20, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Mandiraci 12, Comparoni 9, Bovolenta 17, Gutierrez 15, Galassi 5, Pace (L), Andringa, Seddik, Leon, Travica. Ne: Simon, Bergmann, Loreti (L). All. Boninfante.

Sonepar Padova: Truocchio 7, Todorovic, Orioli 8, Polo 4, Masulovic 14, Gardini 4, Diez (L), Toscani, Zoppellari, Stefani 2, Held 2. Ne: Nachev (L), Bergamasco, MaRaven. All. Cuttini.

Arbitri: Sartoro di Varese, Simbari di Milano.