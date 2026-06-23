Il River Volley Pianeta Case vince la Coppa Piacenza

C’era un piccolissimo neo nella stagione magica del River Volley, che aveva festeggiato il 25° compleanno con un clamoroso e indimenticabile pokerissimo di successi in campionato (Under 12, Under 16, Under 18, Seconda divisione e Serie D).

Le ragazze dell’Under 14 avevano perso la finalissima provinciale, al termine di un’annata comunque molto positiva. Che però è diventata eccellente grazie alla vittoria della Coppa Piacenza, un piccola grande “rivincita” per la squadra targata Pianeta Case.

Le giovani di coach Massimiliano Carbonetti si sono imposte in finale sul Mio Volley Busa Trasporti, in un PalaRebecchi gremito e vestito a festa, al termine di un percorso di grande spessore. Due i gironi che comprendevano le protagoniste del campionato provinciale: le rivergaresi hanno vinto il proprio battendo Piace Volley Verde, Castellana, Piace Volley Azzurra, Team 03 e Amicizia Caorso; poi in semifinale 3-0 all’Arda Volley e in finale 3-1 al Mio Volley Busa Trasporti.

La rosa

Matilde Bergamaschi, Alice Borotti, Arianna Casali, Sofia Castignoli, Sara Cavazzini, Dora Corradini, Melissa Manca, Enjy Mema, Irene Pirola, Ilaria Pochintesta, Carolina Tagliaferri, Rebecca Vignola e Giada Zito.