L'annata indimenticabile del River Volley

ome si definisce una stagione sportiva in cui una squadra vince cinque dei sei campionati a cui partecipa, arrivando seconda nell’unico in cui non ha trionfato?

Al River Volley 2001 non hanno dubbi: «Quasi leggendaria».

La dirigenza trebbiense aveva iniziato l’annata con l’obiettivo di onorare al meglio il 25° anniversario dalla fondazione (datata 27 agosto 2001).

Ma con lo sbocciare della primavera la situazione è letteralmente sfuggita di mano, ovviamente in positivo.

Così, dall’Under 12 alla Serie D, praticamente ogni fine settimana è stato una festa.

Il River Volley Morazzoni Under 12, il River Volley Floricoltura De Santis Under 16 e il River Volley Vigorplant Under 18 hanno vinto le rispettive final four, proclamandosi campioni provinciali.

Le stesse ragazze dell’Under 18 hanno ottenuto anche il salto di categoria dalla Seconda alla Prima Divisione.

Suggello finale, la promozione in Serie C della prima squadra River Volley Decalacque che venerdì scorso, in un PalaRebecchi gremito in ogni ordine di posto, ha superato Soliera al tie-break al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Unica eccezione, complice anche un po’ di mala sorte, il River Volley Pianeta Case Under 14, che ha perso la finalissima provinciale, al termine di un cammino comunque molto positivo.

«I risultati di quest’anno - commenta il presidente Sergio Tiboni - sono andati di pari passo con la qualità del lavoro svolto. Il River Volley, da sempre, punta su due fattori: il settore giovanile e la territorialità delle giocatrici e mi sembra che i frutti di questa visione siano sotto gli occhi di tutti. Voglio però sottolineare un aspetto che per me è di grande importanza, ovvero quello umano: il River Volley 2001 è costituito da persone senza le quali questi successi non sarebbero mai stati raggiunti. Mi riferisco alle giocatrici e agli allenatori, certo, ma anche alle famiglie, ai dirigenti e a tutti coloro, e sono veramente tanti, che lavorano dietro le quinte».

L’organigramma

Presidente onorario: Oreste Riscazzi.

Presidente: Sergio Tiziano Tiboni.

Vicepresidente: Alessandro De Santis.

Direttore Sportivo: Emanuele Motta.

Direttore Tecnico: Massimiliano Carbonetti.

Responsabile Organizzativo: Isabella Villaggi.

Addetto Fipav e Segretario: Marco Ramacci.

Social media manager: Massimo Cristalli.

Ufficio Stampa: Riccardo Mazza.

Preparatore Atletico: Pablo Lischetti.

Fisioterapista: Lorenzo Cesari.

Mental coach: Alice Fatuzzo.

Responsabile Minivolley: Ilenia Preli.