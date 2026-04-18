River Vigorplant- Rm Volley, si incorona la regina U18

Si giocheranno domani al PalaRebecchi di Rivergaro le finali provinciali Under 18 di pallavolo femminile.

Le padrone di casa del River Volley Vigorplant sono già approdate alla finalissima (inizio alle 17.30) dopo aver superato con un netto 3-0 le pari età di Team 03 in semifinale. Sfideranno la Rm Volley, che ha sua volta ha eliminato Cg Automazioni Sangio. Le due sconfitte saranno in campo per la finalina per il terzo posto alle 15.30.

«Per noi è una grande soddisfazione - commenta Sergio Tiboni, presidente River Volley Vigorplant - ospitare una competizione di questa importanza nella nostra amata Rivergaro. La nostra Under 18 è stata praticamente perfetta durante tutto l’arco della stagione, quindi speriamo di avere la meglio. Ma mandiamo un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti».