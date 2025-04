RM Volley crolla e viene superata all'ultima giornata

La paura di vincere è tra le più terribili perché finisce con il contrastare il talento e il desiderio di affermarsi. Quella stessa paura mercoledì sera ha letteralmente travolto la RM Volley Piacenza, ospite a Parma della Polisportiva Coop nell’ultima giornata del campionato di Serie D femminile. Alla squadra piacentina, in quel momento capolista del girone con 48 punti, serviva una vittoria (anche da due punti) per mantenere il primato e festeggiare la promozione in Serie C, ma le cose sono andate diversamente. Le giovanissime ragazze di coach Paolo Maffi (ha 19 anni la più “anziana” del gruppo) sono state sconfitte per 3-1, mentre, poco distante dal loro palazzetto, la Polisportiva Inzani veniva travolta per 3-0 dalla Polisportiva l’Arena di Reggio Emilia.

Una vittoria che ha permesso alle reggiane di sorpassare in classifica le piacentine, salendo a quota 49 punti e conquistando il salto in Serie C.

Tuttavia per la RM Volley Piacenza il discorso promozione non si è ancora esaurito del tutto, poiché, come seconda classificata, potrà partecipare ai playoff (inizio dopo il 10 maggio).

Il tabellino

Polisportiva Coop Parma-RM Volley Piacenza 3-1

(19-25; 25-18; 25-18; 25-23)

RM Volley Piacenza: Bertuzzi, Dallavalle (L), Arcari, Storti E., Gandolfi, Bergonzi, Bendelli, Storti G., Dallarda, Ciotola S., Ciotola G., Filandro, Sdraiati, Garatti (L). All: Maffi, Sagliani