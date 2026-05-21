Weekend decisivo, Gas Sales Sitting Volley a caccia dello scudetto

Tutto pronto per il gran finale del campionato italiano maschile di sitting volley. Sabato 23 e domenica 24 maggio, Reggio Emilia ospita la final four che assegnerà lo scudetto 2025, portando in campo le migliori realtà del panorama nazionale. L’evento si apre sabato con le due semifinali, primo atto della due giorni che promette spettacolo ed equilibrio e con la finale 3°-4° posto. Domenica sarà invece la giornata decisiva, con la finale che decreterà la squadra campione d’Italia.

Tra le quattro protagoniste c’è la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley pronta a giocarsi le proprie chance nella fase decisiva della stagione. La squadra piacentina arriva all’appuntamento dopo aver vinto il girone A, con ambizioni importanti e con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo di riferimento a livello nazionale. Il sitting solley, disciplina paralimpica in costante crescita, si conferma ancora una volta capace di coniugare alto livello tecnico e forte valore sociale, richiamando pubblico e appassionati in un contesto di inclusione e sport vissuto senza barriere.

Ad attendere a Reggio Emilia Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ci saranno tre avversarie di alto livello: SDP Fermana vincitrice del girone B, I Santi Ortopedie Nola vincitrice del girone C e ASD Fiano Romano, migliore seconda in base alla classifica avulsa tra i tre gironi. Tutte realtà di riferimento nel panorama nazionale del sitting solley. L’organizzazione della final four a Reggio Emilia è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna che con il progetto Sport Valley da anni sostiene le attività federali.

Il programma prevede sabato 23 maggio le due semifinali: alle ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Sitting Volley scenderà in campo per affrontare SDP Fermana, in contemporanea si disputerà l’altra semifinale tra I Santi Ortopedie Nola e ASD Fiano Romano. La giornata proseguirà con la finale per il 3°- 4° posto alle ore 19.30, mentre l’atto conclusivo, la finale per il titolo di Campione d’Italia, è in programma domenica 24 maggio alle ore 11.00.

Le final four di Reggio Emilia rappresentano un passaggio chiave per la visibilità e lo sviluppo del sitting volley in Italia, grazie anche al lavoro congiunto tra federazione, società e territorio. Due giorni di gare che metteranno in palio lo scudetto, ma soprattutto offriranno uno spettacolo fatto di intensità, determinazione e spirito di squadra. Lo scorso a trionfare a Pomigliano d’Arco fu la formazione campana de I Santi Ortopedie Nola, che superò in finale la Scuola di Pallavolo Fermana. Tifosi e appassionati potranno seguire la Final Four di Reggio Emilia in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Giovanni Marani (Capo allenatore Gas Sales Bluenergy Sitting Volley): “Finalmente ci siamo, con entusiasmo e un briciolo di emozione, a giocarcela fino in fondo. Ci aspetta una semifinale molto tosta, contro una squadra che come noi si è confrontata anche in competizioni europee e che da anni occupa stabilmente il podio in ogni manifestazione nazionale. La prima stagione del progetto Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, che vede la cooperazione tra le realtà di Piacenza, Parma e Cesena, aveva come obiettivo di arrivare proprio qui, per dare la maggiore visibilità mediatica possibile a questa meravigliosa disciplina paralimpica e inclusiva e, allo stesso tempo, restituire dal campo quanto ricevuto da chi ha creduto e dato fiducia a questa squadra. Gli atleti non sono professionisti, lavorano, studiano, fanno enormi sacrifici per potersi allenare ed esprimere ad alto livello, con obiettivi agonistici, certo, ma con la missione di avvicinare nuovi possibili atleti, nuove persone con disabilità fisica che abbiano voglia di mettersi in gioco in un contesto estremamente positivo e accogliente. Ce la metteremo tutta!”