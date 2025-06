Wolverines protagonisti, ma il sogno si ferma sul più bello

Si è interrotto a un passo dalla gloria il cammino dei Wolverines Piacenza nel campionato 9FL di football americano. Nell’infuocata semifinale di Conference Nord, i piacentini si sono arresi ai Kraken Fvg per 33-43, al termine di una partita spettacolare, giocata a ritmi altissimi e ricca di colpi di scena.

Davanti al pubblico di casa, i Wolverines hanno messo cuore e grinta, ribattendo colpo su colpo all’attacco esplosivo dei friulani. Il punteggio si è mantenuto in bilico fino al quarto periodo, quando i Kraken hanno trovato l’allungo decisivo, spegnendo le speranze della squadra emiliana. Un epilogo amaro, certo, ma che non cancella quanto di straordinario fatto durante la stagione. I Wolverines, infatti, hanno "cannibalizzato" il proprio girone, inanellando vittorie convincenti e mostrando un’identità di squadra chiara, frutto di lavoro, coesione e un talento in piena crescita. Una squadra giovane, forse anche un po’ inesperta, ma con un potenziale enorme e un futuro tutto da scrivere.

A rendere ancora più speciale questa stagione ormai finita in ghiaccio, l’emozionante addio al capitano Luigi De Pasquale, colonna portante del team che - dopo anni di battaglie - lascia il campo, ma resterà simbolo e guida per le nuove generazioni. Mentre i Kraken volano in finale di Conference contro i Cavaliers Castelfranco, delineando così la corsa al Nine Bowl 2025, alla compagine piacentina resta l’orgoglio di aver fatto sognare i propri tifosi. I Wolverines non hanno vinto tutto, ma hanno conquistato molto: il rispetto degli avversari, l’affetto dei supporters e la certezza che questa sia solo la prima tappa di un cammino destinato a lasciare il segno.