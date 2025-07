Yama Arashi ok anche nel jiu jitsu con Giorgiutti

Yama Arashi in evidenza a Cornaredo nella seconda edizione del «Milano BJJ Summer Cup» di brazilian jiu jitsu con oltre 700 atleti al via. La palestra piacentina era rappresentata da Lorenzo Giorgiutti in forza al Team Lutador d'Elite. Per la prima volta, Lorenzo ha combattuto nelle cinture blu nella specialità «gi» e in quella «no gi» che si differenziano per l'abbigliamento che permette di usare tecniche diverse: nella prima gli atleti indossano gli abiti tradizionali come nel karate e nel judo, mentre nella seconda usano maglietta e pantaloncini aderenti. Fresco di passaggio di cintura lo scorso maggio, Giorgiutti ha dimostrato il suo valore e i suoi progressi conquistando un oro e un argento.«In tutta la stagione - le parole dell'insegnante Emanuele Baldanti - Lorenzo ha avuto una crescita costante in entrambe le specialità e anche in questa occasione, nonostante la nuova categoria gli presentasse avversari più esperti rispetto alla precedente, è riuscito a centare il podio in entrambe le specialità». Dal canto suo, il direttore tecnico della Yama Arashi Gianfranco Rizzi si congratula con Lorenzo e con l'insegnante Emanuele Baldanti «che lo sta allenando con competenza e tanta passione».