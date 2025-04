Yama Arashi , tre baby medaglie d'oro

Buoni risultati per la Yama Arashi a Cinisello Balsamo, sede della competizione di kickboxing riservata ai giovanissimi delle categorie "Speranze" (dai 7 ai 9 anni) e "Cadetti" (fasce 10-12 anni e 13-15 anni), organizzata dal comitato regionale lombardo della Federkombat e che ha visto la partecipazione di 350 ragazzini. Tre le prove previste (percorso agility, prove di colpi al sacco e di combattimento sperimentale). La spedizione piacentina guidata da Davide Colla ed Erika Boselli ha ben figurato, oltre alla sana dose di divertimento. Le medaglie d'oro sono state firmate da Benedetta Cutaia (bis nelle "Speranze" con agility e sacco) e da Alessandro Rocco (Cadetti 10-12 anni, combattimento cinture gialle-arancioni-verdi al limite dei 30 chilogrammi). Ben cinque le medaglie d'argento, con la stessa Cutaia (nel combattimento) alla piazza d'onore in compagnia di Luca Merli, Beatrice Provini, Mattia Shutevsky e Giulia Lusignani nelle rispettive prove. Sei, infine, i bronzi, con sei differenti "firme": sono quelle di Kristijan Madzov, Sergio Natalicchio, Nicole Costantini, Sara Shutevsky, Nikola Madzov e Giulia Lusignani. «Siamo soddisfatti - le parole del maestro Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi -grazie a questi risultati del nostro vivaio di giovanissimi possiamo prevedere un futuro con ricambi di qualità per le squadre agonistiche già affermate».