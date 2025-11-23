Liberta - Site logo
Zanetti a Piacenza per stemperare la tensione pre-derby

Il vicepresidente dell'Inter al campo Bertocchi per una partita del figlio

Redazione Online
|2 ore fa
In attesa di andare a San Siro per assistere al derby della sua Inter contro il Milan, Javier Zanetti ha scelto Piacenza per stemperare l'inevitabile tensione. Il vicepresidente ed ex capitano in campo dei nerazzurri era sulle tribune del campo Bertocchi per assistere alla partita tra il Piacenza e l'Accademia Inter (Giovanissimi classe 2012), in cui gioca il figlio Tomas. Vietato chiedergli un pronostico, il veloce discorso vira sul calcio giovanile: «È bello vedere i ragazzi giocare, impegnarsi e divertirsi. Cosa ha preso Tomas da me? Non facciamo paragoni, ma posso dire che è più bravo di testa di quanto lo fossi io». E poi via a incitare i ragazzi.

