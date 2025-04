Zenith, la penalizzazione sarà decisa martedì

Rinvio di qualche giorno, a martedì 15 aprile, per la sentenza di primo grado sul “caso Tempestini”, che con ogni probabilità porterà ad una penalizzazione per lo Zenith Prato, avversario di Piacenza e Fiorenzuola nella lotta salvezza del girone D di Serie D.

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha infatti dato ancora tempo alla Lega Nazionale Dilettanti e all’ufficio tesseramenti interregionale per produrre una dichiarazione che certifichi lo storico del tesseramento del difensore dei toscani. Lo Zenith, al momento sestultimo in zona playout, potrebbe ricevere una penalizzazione di 14 o 15 punti (uno per ogni partita giocata da Tempestini prima dell’apertura del fascicolo) proprio per non aver tesserato regolarmente il giocatore.

Detto che l’incertezza regnerà fino all’ultima partita della stagione regolare e forse oltre, con gli amaranto pronti al ricorso in secondo e terzo grado, la federazione sta cercando di accelerare i tempi per restituire una nuova classifica e applicare la sanzione alla stagione in corso. In caso di stangata da 14/15 punti, se confermata, lo Zenith scenderebbe all’ultimo posto riaprendo le speranze playout del Fiorenzuola e avvicinando il Piacenza alla salvezza diretta.