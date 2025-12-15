Zerminiani a Zona Calcio: «Arriverà un solo attaccante»

«C’è un pizzico di rammarico per qualche punto perso per strada in qualche trasferta dove forse avremmo meritato di più. Devo però sottolineare come attualmente la squadra abbia raggiunto un grado di consapevolezza notevole e la maturità raggiunta mi fa dire che sì, sono soddisfatto di questa prima parte di campionato». Il direttore sportivo del Piacenza Carlo Zerminiani, ospite a Zona Calcio, è stato tempestato dalle domane tempestato dei giornalisti Michele Rancati, Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Paolo Borella, a cui non si è sottratto.

«Abbiamo deciso di agire sul mercato di riparazione con interventi mirati e stiamo ancora valutando le possibilità. Siamo riusciti a responsabilizzare ancor di più i giocatori e questo ci ha consentito di agire con maggiore cautela, aspettando eventuali opportunità che si potrebbero aprire improvvisamente in Serie C, ma anche in D. I giocatori che arrivano al Piacenza devono avere certe caratteristiche sul piano tecnico, ma devono possedere peculiarità umane e morali, che si possano sposare con il nostro spogliatoio».

È ancora Francesco Manuzzi il candidato numero uno per vestire la casacca con la Lupa, nonostante la concorrenza di Siena e Pistoiese. Zerminiani ha confermato come il bomber del Forlì sia sul taccuino, «ma non è il solo, anche se posso dire che ne arriverà soltanto uno». Salvo terremoti dell’ultim’ora, sarà proprio l’ex Ravenna a raccogliere l’eredità di Pino, ora in testa alla graduatoria del girone B con la Folgore Caratese.

Esclusi, almeno di fronte alle telecamere di Telelibertà, ulteriori innesti nel pacchetto arretrato, con la secca smentita circa l’interessamento al centrale, anche in questo caso del Forlì, Lorenzo Saporetti. Così come non sembrano esserci addii in vista: «Trombetta? Certo che resta, nonostante abbia diversi ammiratori, sarà ancora un nostro giocatore - ha sancito con convinzione il giovane dirigente - vi basate sui freddi numeri, ma andando oltre, Michele, specie nelle ultime sette-otto gare, ha garantito un rendimento notevole, agendo sempre al servizio della squadra».

Nella seconda parte della trasmissione, spazio anche ai giocatori del Fiorenzuola, Tino Parisi e Gianvito Pertica: «Il Nibbiano sta facendo un campionato incredibile, quindi tanto di cappello. Ma noi dobbiamo credere di poter vincere questa Eccellenza, nel girone di ritorno partirà un altro campionato e siamo sicuri che ci faremo trovare pronti, senza i tantissimi infortuni che hanno caratterizzato la prima parte della nostra stagione».

