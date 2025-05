Zielinski detta legge a Jedovnice e diventa campione europeo F500

La stagione 2025 della F500 di motonautica riparte come era finita e cioè con una super prestazione del polacco Marcin Zielinski che a Jedovnice, in Repubblica Ceca, cala un magico tris (3 manche vinte su 3) che gli vale la fascia di campione europeo. Ma prima di parlare della mega performance di Zielinski, raccontiamo le gesta del nostro Giuseppe Rossi che, nella giornata di sabato (penalizzata da un forte vento) era riuscito a centrare il terzo tempo alle spalle di Jung (pole) e Zielinski. Il pilota caorsano, però, afflitto da problemi fisici opta per il forfait nella gara.

L'Europeo di Giuseppe Rossi, quindi, non decolla: il caorsano rinnova l'appuntamento ai suoi numerosi tifosi a sabato prossimo in quel di Boretto Po per la prima tappa mondiale.

Tornando allo strapotere di Marcin Zielinski, non ci sono parole per gratificare al meglio l'ennesima impresa del polacco: in tutte le manche ha staccato gli avversari di oltre 10 secondi. Un razzo a pelo d'acqua. Sul podio sono saliti i due slovacchi, Marian Jung e Robert Hencz. Più dietro David Loukotka e Attila Havas. (Roberto Lambri)