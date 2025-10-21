Zlatanov-Papi, che coppia a Zona Sport

Serata di ricordi e pallavolo a Zona Sport, dove tra i protagonisti in studio sono stati presentati tre volti simbolo della Gas Sales Bluenergy: il secondo allenatore Samuele Papi, il direttore generale Hristo Zlatanov e il libero Domenico Pace, fresco campione del mondo con la Nazionale.

Tra aneddoti e battute, Papi e Zlatanov hanno ripercorso i tempi d’oro al Copra, quando insieme formavano una delle coppie più esperte (e vincenti) della Superlega. «Sono stati sei anni bellissimi con Zlatanov – ha raccontato Papi – forse eravamo la coppia di ricevitori più vecchia al mondo, ma ci siamo tolti grandi soddisfazioni».

Dal passato al presente, il discorso si è spostato sul lavoro quotidiano con coach Dante Boninfante e sull’analisi del debutto stagionale, chiuso con la sconfitta per 3-1 a Verona, ma con dettagli interessanti sui quali la squadra lavorare.

Tra i protagonisti del nuovo corso anche Domenico Pace, alla prima stagione in biancorosso dopo l’estate da sogno con la maglia azzurra: «Mi sono trovato subito bene, anche se sono arrivato per ultimo. È normale dover trovare ancora comunicazione, ma il feeling arriverà. La chiamata in Nazionale? Indimenticabile. Era come sognare a occhi aperti.»

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: domenica alle 18 al PalabancaSport contro Milano.