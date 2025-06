Zona Calcio Estate riparte con mister Franzini

Zona Calcio non lascia mai soli gli appassionati piacentini, in "crisi di astinenza" da pallone a causa delle tante domeniche senza partite. Parte questa sera alle 20.30 su Telelibertà la versione estiva della trasmissione condotta dal giornalista Michele Rancati, ancora dalla piscina di Borgonovo. Ospite d'eccezione per il debutto dell'edizione 2025: Arnaldo Franzini, allenatore tornato al Piacenza, con la speranza di poter rivivere le gesta della sua prima esperienza sulla panchina biancorossa. Allora portò il Piace dalla Serie D a un passo dalla B, un'epopea di cui ovviamente parlerà nel corso della lunga intervista. Ma assieme a Michele Rancati, Franz ripercorrerà anche la sua fortunatissima carriera da giocatore, dai primi calci al pallone sul sagrato della chiesa di Vernasca fino alle tante promozioni, passando per un gol molto speciale, segnato addirittura alla Juventus.



Nella secondo parte del programma, spazio a Paolo Beghi e agli esperti del Poliambulatorio Gymed di Borgonovo, che dallo spazio Rebel's mostreranno gli esercizi che chiunque può eseguire per mantenersi in forma durante l'estate. Le riprese e l'editing di Zona Calcio Estate sono curati dai tecnici di Telelibertà Matteo Capra e Davide Franchini.