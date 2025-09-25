A Castelsangiovanni incontro sul gioco d'azzardo patologico

Lunedì prossimo al centro sociale culturale di Castelsangiovanni, in viale Amendola, si parla di il gioco d’azzardo patologico. Alle 17 durante un incontro aperto tutti verranno fornite informazioni utilissime, tracciando la fotografia di una patologia che nel 2023, nella sola Castelsangiovanni, secondo l’ultimo dato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è costata qualcosa come 7 milioni e 300 mila euro andati persi. Interverranno il responsabile programma per i disturbi da gioco d'azzardo dell'Ausl Maurizio Avanzi e la psicologa Silvia Cabrini, insieme a operatrici del progetto Iceberg di Fondazione La Ricerca e Cooperativa Arco. Saranno presenti anche il direttore del distretto Giuseppe Magistrali e la sindaca Valentina Stragliati.