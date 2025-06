A Castelsangiovanni piscina estiva da venerdì 6 giugno

La piscina scopribile di via Mulini, a Castelsangiovanni, è aperta in versione estiva. Via il tetto quindi e via alla stagione dei tuffi, che venerdì 6 giugno, con l'apertura al pubblico di tutte le restanti vasche estive, potrà dirsi ufficialmente avviata.

Tra le novità di quest'anno l'orario dei centri estivi verrà ampliato anche al sabato mattina con inizio lunedì 9 giugno e proseguiranno fino al prossimo 20 settembre, senza interruzione nemmeno per ferragosto. Le vasche dell'impianto comunale saranno inoltre dotate di nuove attrattive come acqua-scivoli, una chiatta galleggiante, giochi per i più piccoli.