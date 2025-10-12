Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

A Castelsangiovanni un unico palazzo degli uffici comunali

Terminato il trasloco dello sportello relazioni con il pubblico nelle ex scuole intitolate al cardinale Casaroli. Era l'ultimo servizio che ancora mancava

Mariangela Milani
|1 ora fa
Un ambiente del nuovo palazzo uffici di Castelsangiovanni - © Libertà/Massimo Bersani
Un ambiente del nuovo palazzo uffici di Castelsangiovanni - © Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Castelsangiovanni ha finalmente un unico palazzo uffici in cui, in una sede senza barriere architettoniche, sono stati accorpati tutti i servizi offerti dall’ente pubblico. Con il trasloco nel palazzo ristrutturato delle ex scuole cardinale Casaroli dell’ultimo servizio che ancora mancava all’appello, e cioè lo sportello relazioni con il pubblico, si è completato anche l’ultimo tassello di un progetto che almeno tre differenti amministrazioni hanno prima accarezzato e poi messo a terra per dotare l’ente pubblico di Castelsangiovanni di una sede degna. ll risultato che si vede ora, luci a led che si accendono solo al passaggio delle persone, porta d’ingresso scorrevole che si apre con una fotocellula,  ascensore per chi fatica a deambulare, bagni a norma, uffici ampi e luminosi sono il frutto di un lavoro che è partito un ventennio fa.
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana