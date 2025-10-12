A Castelsangiovanni un unico palazzo degli uffici comunali

Castelsangiovanni ha finalmente un unico palazzo uffici in cui, in una sede senza barriere architettoniche, sono stati accorpati tutti i servizi offerti dall’ente pubblico. Con il trasloco nel palazzo ristrutturato delle ex scuole cardinale Casaroli dell’ultimo servizio che ancora mancava all’appello, e cioè lo sportello relazioni con il pubblico, si è completato anche l’ultimo tassello di un progetto che almeno tre differenti amministrazioni hanno prima accarezzato e poi messo a terra per dotare l’ente pubblico di Castelsangiovanni di una sede degna. ll risultato che si vede ora, luci a led che si accendono solo al passaggio delle persone, porta d’ingresso scorrevole che si apre con una fotocellula, ascensore per chi fatica a deambulare, bagni a norma, uffici ampi e luminosi sono il frutto di un lavoro che è partito un ventennio fa.