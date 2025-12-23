A Piacenza botti vietati durante tutte le festività

È alla firma della sindaca Katia Tarasconi l’ordinanza che vieta, da mercoledì 24 dicembre alle ore 20 fino a mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20, su tutto il territorio comunale, l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita.

Il provvedimento è stato deciso per tutelare la sicurezza delle persone, la quiete pubblica, la qualità dell’aria e il benessere degli animali, spesso spaventati dal rumore delle esplosioni. Ogni anno, infatti, l’uso improprio di materiali pirotecnici provoca incidenti, ferimenti e danni a cose e persone.

Le violazioni comportano sanzioni amministrative da 25 a 500 euro: a vigilare sull’osservanza del divieto sarà la Polizia locale.

L’ordinanza vieta inoltre la cessione e l’utilizzo di fuochi ai minori, mentre restano consentiti esclusivamente gli spettacoli pirotecnici autorizzati e realizzati da professionisti.

Il testo completo è consultabile sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune.