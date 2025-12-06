A Piacenza torna a rombare la Harley-Davidson

Questa volta Piacenza fa un passo in più di Parma. La partita non si gioca su un campo sportivo, ma sul terreno, rombante, delle due ruote americane. In primavera, a marzo, infatti, Piacenza tornerà ufficialmente a essere sede della Harley-Davidson grazie alla famiglia Ponginibbi, storico gruppo automobilistico piacentino che ha deciso di investire nell’apertura di una nuova concessionaria in zona Veggioletta. Un ritorno atteso da anni: il brand di Milwaukee aveva lasciato la città nel 2012 e, ironia della sorte, tornerà ora proprio mentre lo stabilimento di Parma si prepara alla chiusura. «È una sfida che abbiamo scelto con convinzione – racconta Giacomo Ponginibbi, patron del gruppo e presidente di Confapi Piacenza –. Lo stabilimento di Parma stava per chiudere e molti dei suoi clienti gravitavano anche sulla nostra provincia. Abbiamo colto l’occasione per riportare qui un marchio iconico, che per noi ha sempre avuto un valore speciale».

Un valore anche personale: «Sono un Harleyista da molti anni – sorride – e non avremmo accettato altre sfide sulle due ruote se non per Harley-Davidson. Quando si parla di questo brand, non si tratta solo di motociclette: è uno stile di vita».