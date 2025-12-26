A Rivalta il presepe sotto la pioggia come nel set di un film
I centoventi volontari, nonostante il meteo pessimo, hanno inscenato la rappresentazione vivente della Natività. Il video il 6 gennaio su Telelibertà
Federico Frighi
|5 ore fa
La Sacra Famiglia nel presepe di Rivalta
Sembrava di essere tornati indietro di 2025 anni, alla nascita del bambino Gesù. Rivalta come Betlemme, popolata solo di pastori, falconieri, speziali, soldati palestinesi e legionari romani, commercianti di tessuti e funzionari del censimento, Erode e la sua corte di dignitari. Il presepe vivente è andato in scena come tradizione vuole la vigilia di Natale nel borgo di Rivalta. Tra il freddo pungente e una pioggerellina scozzese che non concedeva tregua. Condizioni meteo che hanno tenuto a casa praticamente ogni potenziale visitatore. Non loro. Non i centoventi figuranti del presepe vivente che - filmati dal regista Roberto Dassoni - hanno messo in scena i vari quadri della Natività come sempre con perizia, passione e impegno. In un'atmosfera quasi da set del film di Zeffirelli: il kolossal Gesù di Nazareth. Rivalta e il suo presepe sotto la pioggia andranno in onda il 6 gennaio (alle ore 20,30) su Telelibertà al canale 76 e su www. liberta.it. La regìa è appunto di Roberto Dassoni, testi e voce di Barbara Tondini, le musiche di Marguerite e Lindi Birri. A mezzanotte chiesa piena per la messa di Natale celebrata da monsignor Giuseppe Busani. Le foto pubblicate qui sotto e quella principale sono di Massimo Bersani.