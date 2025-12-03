A1, chiuso per una notte il casello di Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21 di sabato 6 alle 5 di domenica 7 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza.