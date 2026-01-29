Agazzano, nell'ex Consorzio ristorante, b&b e noleggio biciclette

Un ristorante, un punto di noleggio per le biciclette, un bed & breakfast e diversi spazi ancora da assegnare, ma per il momento niente poliambulatorio: ecco cosa sta per sorgere finalmente all’interno dei due complessi dell’ex consorzio agrario di Agazzano, nel cuore del paese. Con l’ultimo passaggio in consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità la proposta del privato Holding Family, si delineano con maggiore chiarezza le prospettive di sviluppo dell’area, che potrebbe garantire un rilancio economico e turistico per il paese.

Il primo comparto a partire, quantomeno sotto il profilo autorizzativo, è quello più vicino a piazza Europa. Secondo il progetto presentato al Comune, sul fronte di via Roma, all’angolo con via 25 Aprile, dovrebbe insediarsi un ristorante - più simile, in realtà, a un bar-pub - con una sala di 120 metri quadrati, oltre a cucina e locali tecnici.

Accanto, più verso la piazza, dovrebbe trovare spazio un negozio di 52 metri quadrati destinato al noleggio delle biciclette elettriche e dei quad, utilizzando l’intera area retrostante del magazzino, pari a circa 300 metri quadrati, per il ricovero dei mezzi. Un settore turistico in forte crescita, che potrebbe rendere Agazzano un punto di partenza per escursioni alla scoperta della Valluretta, attirando appassionati di itinerari su due o quattro ruote.

Il secondo storico fabbricato - quello più a nord, sul lato opposto di via 25 Aprile - resta invece più incerto per quanto riguarda la destinazione finale. Una parte fronte strada dovrebbe ospitare un bed & breakfast su due piani, con oltre sei camere e spazi comuni, mentre nella parte posteriore rimangono due magazzini da 228 e 183 metri quadrati, ancora da destinare a future attività commerciali.