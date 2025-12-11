Agonismo e tifo sano, la squadra di calcio ingaggia lo psicologo

Vincere e perdere, tifare o insultare, aiutare o bullizzare: sul campo di gioco, come nella vita, è questione di scelte. E allora serve essere preparati, in entrambe le occasioni. Così la società di calcio Fcd Sarmatese ha deciso che imparare a calciare un pallone non basta più: adesso, per tutti i giovani tesserati della società, arriva il supporto di uno psicologo per imparare a gestire l’agonismo e creare rapporti sani con amici e compagni.

Il progetto, che è già partito con un primo appuntamento, si chiama “Gioco, Imparo, Mi Diverto”: una serie di incontri coordinati dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Cristina Meloni con il suo staff.