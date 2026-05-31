Motociclista cade e muore lungo la Statale 45 a Travo

Una caduta improvvisa e sulla Statale 45 è di nuovo tragedia. Domenica 31 maggio, nel tardo pomeriggio, un 52enne di Castiglione D’Adda (Lodi) è rimasto ucciso mentre con la sua moto Ducati percorreva la Statale in compagnia di altri motociclisti. Una caduta fatale, in località Colombarola di Travo, che non gli ha dato scampo.

L’incidente si è verificato nel tratto di Statale tra Cisiano e Casino Agnelli. Da quanto ricostruito, il 52enne era in sella alla sua moto con un gruppo di centauri quando, di ritorno verso Piacenza poco dopo le 17, qualcosa è andato storto. La moto è scivolata sull’asfalto - sembra in autonomia - e l’uomo è finito violentemente sull’asfalto: un colpo che lo ha ucciso praticamente all’istante, sotto gli occhi dei presenti sconvolti.

Pesanti i disagi alla circolazione con lunghe code. Rilievi della polizia stradale, sul posto anche la polizia locale.

Un secondo incidente tra moto si è verificato, quasi in contemporanea, sulla Provinciale 50 del Mercatello a Grondone Sotto, nel territorio di Ferriere. In questo caso, le moto coinvolte sono state ben tre, che si sono scontrate tra loro, con quattro feriti in tutto.