Alta Val Tidone, un 2026 con oltre 70 appuntamenti

Le associazioni di Alta Val Tidone uniscono le forze per regalare agli abitanti, e non solo, del territorio che abbraccia gli ex comuni di Caminata, Pecorara e Nibbiano un 2026 ricco di non meno di 70 appuntamenti. Si spazia dalle rassegne tipiche, prima tra tutti domenica 18 ottobre la 35° edizione della Rassegna provinciale del tartufo. Per sottolineare ancora di più questa vocazione la sagra autunnale sarà anticipata, sabato 4 luglio, dalla seconda edizione del Summer Truffle Party. Non mancheranno altre sagre, come quella del batarò a Sala Mandelli o della torta di pasta frolla a Pecorara. L’evento che unirà tutti sarà, sabato 18 luglio, la festa patronale di San Colombano che quest’anno si terrà a Trevozzo. Per i giovani non mancherà l’evento clou e cioè il Monteboys Party a Pecorara il 27 giugno. Sempre a Pecorara farà tappa quest’anno anche l’Outdoor Festival. Tra le novità il 30 aprile si prepara un’edizione itinerante d’la Galeina Grisa. Il calendario completo degli eventi su Libertà.