Anziani fragili, pronte da giugno quattro case in tutta la provincia
Saranno in città (12 posti), Sariano di Gropparello (8), Morfasso (4) e Pecorara (2). Il progetto, finanziato con 2,4 milioni del Pnrr, presentato questa mattina in municipio a Piacenza
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
La presentazione in municipio - © Libertà/Gabriele Faravelli
Quattro strutture verranno rimesse a nuovo per accogliere in tutto 26 anziani non autosufficienti. Un progetto corposo che vedrà la luce entro il prossimo giugno a Piacenza e in altri tre Comuni della provincia grazie a un finanziamento di 2,4 milioni di euro del Pnrr, mediante il quale verranno riqualificate e messe a disposizione della comunità edifici per ricavarne alloggi. Ogni alloggio (in totale 13) sarà una vera e propria casa che garantirà agli ospiti un’indipendenza ma allo stesso tempo anche una protezione. A Piacenza ci sarà “Il Gelsomino” all'interno del Vittorio Emanuele di via Campagna per 12 ospiti, il bando per accedere sarà disponibile dalla prossima settimana.
Le altre tre strutture simili sorgeranno a Sariano di Gropparello per 8 posti, a Morfasso per 4 posti e a Pecorara in Alta Val Tidone per 2 posti. I dettagli dei progetti sono stati illustrati stamattina in Comune dall’assessora al welfare Nicoletta Corvi insieme all’amministratore unico e alla direttrice generale di Asp Andrea Chiozza e Cristina Bocchi, ai sindaci di Gropparello, Armando Piazza, e Morfasso, Paolo Calestani, alla vicesindaca di Fiorenzuola d’Arda Paola Pizzelli e ai funzionari del Comune di Piacenza.
«Lasciare la propria casa è sempre motivo di sofferenza, soprattutto per gli anziani – il commento dell'assessora al welfare del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi sull'intero progetto – perciò, la possibilità di vivere in un contesto comunque familiare, di casa, e contemporaneamente beneficiare anche dei servizi di sostegno può fare la differenza».
