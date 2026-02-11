Anziani fragili, pronte da giugno quattro case in tutta la provincia

Quattro strutture verranno rimesse a nuovo per accogliere in tutto 26 anziani non autosufficienti. Un progetto corposo che vedrà la luce entro il prossimo giugno a Piacenza e in altri tre Comuni della provincia grazie a un finanziamento di 2,4 milioni di euro del Pnrr, mediante il quale verranno riqualificate e messe a disposizione della comunità edifici per ricavarne alloggi. Ogni alloggio (in totale 13) sarà una vera e propria casa che garantirà agli ospiti un’indipendenza ma allo stesso tempo anche una protezione. A Piacenza ci sarà “Il Gelsomino” all'interno del Vittorio Emanuele di via Campagna per 12 ospiti, il bando per accedere sarà disponibile dalla prossima settimana.

Le altre tre strutture simili sorgeranno a Sariano di Gropparello per 8 posti, a Morfasso per 4 posti e a Pecorara in Alta Val Tidone per 2 posti. I dettagli dei progetti sono stati illustrati stamattina in Comune dall’assessora al welfare Nicoletta Corvi insieme all’amministratore unico e alla direttrice generale di Asp Andrea Chiozza e Cristina Bocchi, ai sindaci di Gropparello, Armando Piazza, e Morfasso, Paolo Calestani, alla vicesindaca di Fiorenzuola d’Arda Paola Pizzelli e ai funzionari del Comune di Piacenza.

«Lasciare la propria casa è sempre motivo di sofferenza, soprattutto per gli anziani – il commento dell'assessora al welfare del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi sull'intero progetto – perciò, la possibilità di vivere in un contesto comunque familiare, di casa, e contemporaneamente beneficiare anche dei servizi di sostegno può fare la differenza».