Attesa finita, domani alle 11 apre la diga del Brugneto

«Domani alle ore 11 è prevista l’apertura della diga del Brugneto, nonostante l’inutile e straziante attesa, con buona pace di tutti i detrattori che in cuor loro speravano non arrivasse l’acqua per avere qualche minuto di notorietà». Sono le parole di Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, nel darne comunicazione. «La battaglia vera non è questa ma si deve giocare sul fronte del rinnovo della Concessione che deve necessariamente tenere conto delle esigenze espresse dal nostro territorio».