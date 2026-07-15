Binelli: «Genova non ha bisogno di acqua del Brugneto»

«L’acqua del Brugneto? Genova non ne ha bisogno. Oggi i sindaci della Valtrebbia dicono che hanno necessità di dati certi ma noi glieli abbiamo già forniti due anni fa. Il problema è che forse non li hanno mai letti».

Nel balletto dei numeri sulla questione della diga del Brugneto, sul rinnovo della concessione e sulle esigenze idropotabili di Genova e della Valtrebbia, a fare chiarezza ci pensa Fabrizio Binelli del Comitato difesa Valtrebbia, l’unica associazione ad aver prodotto un report pubblico - che si può scaricare anche da questa pagina tramite Qr Code - dal quale si può ottenere una fotografia chiara della questione. E, a colpi di provocazioni, smonta i falsi miti legati alla gestione idrica tra Emilia Romagna e Liguria.

Prima di tutto, di chi è l’acqua del Brugneto? «Il primo mito da sfatare è che sia dei genovesi» dice Binelli. «Tutti lo danno per scontato ma fa parte del bacino padano.