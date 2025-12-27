Borgonovo, alla tavola del cuore sette storie in cerca di riscatto

Alla tavola del cuore imbandita per tutte le persone sole dai ristoratori Monica Morini e Marco Pallaroni di Borgonovo si sono sedute quest'anno sette persone. Sette storie, sette vite tra loro diversissime, dal senzatetto alla vedova che ha perso anche figlio, passando per chi ha lasciato la propria terra per venire a lavorare in logistica, che a Natale si sono incrociate. "Ci avevano chiamato nove persone – dice Monica Morini – ma due non si sono presentate. Ho provato a richiamarle tante volte ma chissà, forse la vergogna all’ultimo ha prevalso". Monica ha apparecchiato la tavola con cura, fin dal giorno precedente. Al centro c’è una piccola mongolfiera con a bordo un babbo natale che plana con il suo carico di doni da chissà dove. Come a dire che a volta la vita ti riserva regali inaspettati, come il pranzo offerto il giorno di Natale a chi altrimenti avrebbe dovuto trascorrerlo in completa solitudine.