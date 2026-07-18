Brugneto: «Genova metta i dati sul tavolo»

«Se a Piacenza i dati dei fabbisogni sono noti, a Genova sono meno chiari: per questo, sul Brugneto, è indispensabile che tutti gli enti coinvolti mettano a disposizione dati trasparenti e condivisi, affinché le decisioni siano assunte sulla base di evidenze oggettive e non di valutazioni parziali». A dirlo, attraverso un’interrogazione alla giunta regionale, è il presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Pietro Vignali, che chiede subito «un rilascio di acqua maggiore per il versante piacentino rispetto a quello previsto dall’accordo ormai scaduto, a fronte della grave emergenza idrica di quest’anno».

Secondo Vignali, la prima necessità è avere dati certi e verificabili relativi a tutti i fabbisogni, con priorità all’uso idropotabile e a quello agricolo.