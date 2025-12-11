Liberta - Site logo
Burraco solidale per aiutare le famiglie in difficoltà

Raccolti 900 euro grazie alla sfida che ha visto 64 appassionati mettersi in gioco con Carrello Solidale

Mariangela Milani
|2 ore fa
A Castelsangiovanni grazie a un torneo di burraco sono stati raccolti 900 euro subito destinati alle famiglie bisognose aiutate dalla onlus Carrello Solidale.
Il torneo benefico è stato organizzato dallo staff del burraco del centro sociale culturale di viale Amendola, dove 64 appassionati di burraco si sono sfidati.
Alla fine sono stati raccolti 900 euro che aiuteranno le famiglie più bisognose di Castelsangiovanni.

