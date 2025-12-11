Burraco solidale per aiutare le famiglie in difficoltà
Raccolti 900 euro grazie alla sfida che ha visto 64 appassionati mettersi in gioco con Carrello Solidale
Mariangela Milani
|2 ore fa
A Castelsangiovanni grazie a un torneo di burraco sono stati raccolti 900 euro subito destinati alle famiglie bisognose aiutate dalla onlus Carrello Solidale.
Il torneo benefico è stato organizzato dallo staff del burraco del centro sociale culturale di viale Amendola, dove 64 appassionati di burraco si sono sfidati.
Alla fine sono stati raccolti 900 euro che aiuteranno le famiglie più bisognose di Castelsangiovanni.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
2.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
3.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina
4.
Fiorenzuola, una strana creatura al posto dell'albero di Natale