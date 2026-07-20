Calancata, in duemila alla notte dei sentieri

È l’antico maniero fortificato della Torricella, costruito nel 1339, a fare da punto di partenza e di arrivo della Calancata, la camminata notturna targata Pft Eventi, Wava Aps, Comune e Pro loco di Lugagnano. Alla sua settima edizione, sabato sera ha richiamato più di duemila partecipanti lungo i sentieri della Valchiavenna, nel Parco del Piacenziano. Scarpe da trekking di tutte le marche, polpacci coperti da calzettoni di spugna oppure lasciati scoperti per mettere in mostra tatuaggi tribali. Cieli infiammati dal sole al tramonto, girasoli a testa in giù, nuvole spostate dal vento forte. E una colonna sonora continua: quella dei gruppi, o di chi canta passeggiando. C’è chi affronta il percorso a piedi scalzi, chi prima di partire si scatta una foto davanti allo specchio posizionato al via e chi delle cinque tappe non ne manca una.

«Sono ormai tanti anni che portiamo avanti questo evento e per noi è importantissimo continuare a farlo – dice Luca Tiramani, fondatore di Pft Eventi, dopo il taglio del nastro – . Questo è il territorio dove siamo nati: è bello valorizzarlo ed è bello vedere gente arrivare da ogni dove».

Milano, Lodi, Cremona, Napoli: le città di provenienza dei partecipanti vengono annunciate, una dopo l’altra, al microfono. Si sente echeggiare anche un «Castellarquato»: «Siamo un gruppo di amici appassionati di sport e, a livello amatoriale, ci siamo uniti dandoci il nome di Ghega Sports Club – spiega Federico Trasburgo – . È un modo per fare sport, di ogni tipo, insieme. Oggi siamo partiti a piedi da Castellarquato».