Cani attaccati dai lupi, «casi in aumento»

Le amministratrici del gruppo Facebook “Attenti al lupo”, Valentina Calderoni, Valentina Cosmi, Gisella De Micheli e Daniela Fontana, intervengono per far chiarezza sui dati pubblicati nell’edizione di ieri, relativi al numero di cani attaccati dai lupi.

«Vorremmo fornire i dati corretti in merito alle predazioni dei lupi sui cani in Emilia-Romagna negli ultimi anni, frutto di un nostro lavoro volontario», scrivono, con l’intento di precisare quanto riferiva il presidente dell’ Atc Piacenza n. 6 Massimo Terzoni.

«Il numero di predazioni alle quali abbiamo lavorato è molto elevato, ma quelle che abbiamo potuto registrare, poiché supportate da elementi di credibilità e tracciabilità, ad oggi sono, per la precisione, 1.081 – spiegano – . Questo dato tuttavia è nazionale, non regionale e si tratta di casi che partono dal 2012, non dal 2022, che è l’anno in cui abbiamo iniziato a registrare le predazioni con un lavoro di ricerca retroattivo. A livello nazionale, dal 2022 ad oggi sono stati predati 914 cani». Spostando poi l’attenzione a livello regionale, Calderoni, Cosmi, De Micheli e Fontana riferiscono: « Le predazioni verificatesi in Emilia-Romagna dal 2012 sino ad ora, per quanto ci è dato sapere, ma sicuramente il dato è sottostimato, sono 520 con un trend in aumento di anno in anno (462 dal 2022 ad oggi) ed una concentrazione tra le province di Piacenza e Parma». E concludono: «Siamo certe che il presidente dell’ Atc Pc 6 fosse in buona fede, ma resta per noi importante proseguire il nostro lavoro con serietà e credibilità».

Nel Piacentino, il dibattito sul tema dei lupi si è riacceso a seguito di episodi recenti con danni ad allevatori e agricoltori e, di giovedì scorso, il caso di Castellarquato, portato in Regione dal consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri: in località Piani Castellani, il cinquantottenne Massimo Caruso è stato assalito nel cortile di casa, dove l’animale lo avrebbe colpito con una zampa al volto, al collo e a una gamba.