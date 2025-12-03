Canna fumaria in fiamme a Niviano, ville salvate dai pompieri (video)

di Nicolas Casati

Momenti di paura oggi pomeriggio a Niviano, in comune di Rivergaro, quando il fuoco ha improvvisamente cominciato a sprigionarsi dal tetto di una villa nel quartiere di Borgo Castello. Temendo che l'incendio - proveniente da una canna fumaria - si propagasse all'intera abitazione e alle ville circostanti, da Piacenza sono giunti cinque mezzi dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il tetto. Nessun ferito e neppure nessun intossicato dai fumi. Sul posto anche i carabinieri. Con l'arrivo della stagione fredda l'utilizzo delle stufe a legna o a pellet è ancora molto diffuso fuori città, dove maggiori sono le abitazioni monofamiliari. E' fondamentale dunque il controllo delle stufe e delle canne fumarie da parte di professionisti esperti, almeno una volta all'anno.