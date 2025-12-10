Capodanno per tutti, da Mr.Rain a Giuseppe Verdi

Un capodanno fra Mr. Rain e Giuseppe Verdi. È un San Silvestro davvero per tutti quello che attende i piacentini e che è stato presentato al Ridotto del Teatro Municipale: dal tradizionale concerto di fine anno organizzato dalla Fondazione Teatri a quello della piazza Cavalli che dalle 21 sarà animata da Radio 105 e da Mr. Rain. “L’idea è di replicare un po' quello che è stato anche lo scorso anno: stare insieme, farsi gli auguri e iniziare l'anno nuovo - spiega la sindaca Katia Tarasconi - per farlo abbiamo pensato di animare piazza Cavalli dalle 21 con Radio 105, dj set e balli e poi, dalle 23.30, l’esibizione di Mr. Rain”. L’organizzazione come sempre è affidata a Lorenzo Pronti. Al di là della piazza, l’altro appuntamento di San Silvestro è quello con il concerto al Municipale alle 18: “Sono rimasti pochissimi posti, è quasi sold out - spiega la direttrice della Fondazione Teatri Cristina Ferrari - quest’anno avremo protagonisti il coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto dal maestro Corrado Casati e l'orchestra Farnesiana, nata proprio in questo teatro cinque anni fa e diretta da Matteo Beltrami. Verranno proposte le musiche più festose adatte a questa occasione: in primis Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Franz Lehàr, Gabriel Faurè e Johann Strauss. In pratica sarà un programma molto variegato all'insegna dei festeggiamenti del San Silvestro che si concluderà con una bellissima sorpresa per augurare il buon anno che per ora non sveliamo”.