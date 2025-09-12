Case popolari, pronti in Comune gli elenchi provvisori

Sono stati pubblicati oggi, sul sito del Comune di Piacenza, all'Albo pretorio online e con affissione cartacea presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in viale Beverora 57, gli elenchi provvisori per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, con la graduatoria delle domande ammesse e i punteggi attribuiti a ciascuna, nonché la lista delle istanze escluse con le relative motivazioni. Si tratta dell'esito del bando in pubblicazione dall'1 al 30 luglio di quest'anno.

eventuali osservazioni entro e non oltre il 29 settembre prossimo, trasmettendole con una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo Gli interessati possono presentare, trasmettendole con una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo [email protected] , purché da un'altra casella di posta certificata (eventualmente rivolgendosi a uno dei Caf convenzionati per assistenza); posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa – Comune di Piacenza, via Beverora 57; con consegna a mano presso lo stesso ufficio, il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12, giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

La graduatoria definitiva e l’elenco definitivo delle domande escluse saranno pubblicati entro il 21 ottobre e resteranno validi per tre anni.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa al numero 0523.492162, 492176 o 492902 o recarsi presso la sede di via Beverora 57 negli orari indicati sopra