Castel San Giovanni, in pensione i parcometri a moneta

Via i vecchi e ormai obsoleti parcometri. Dal prossimo anno i 13 parcometri che regolano le 172 soste a pagamento nel centro storico di Castel San Giovanni saranno sostituiti. Dal primo gennaio la società che nel 2011 li aveva forniti al comune (Flowbird, ex Parkeon) non garantirà più nemmeno il supporto tecnico e l’assistenza. Si tratta ancora di parcometri di vecchia generazione che funzionano solo a moneta. Verranno sostituiti con altri in grado di accettare ogni tipo di pagamento: app, carta di credito, moneta, contante, tecnologia Nfc. In cambio il comune conta di incassare, nel 2026, circa 127 mila euro dalle soste a pagamento.

Durante tutto il periodo delle festività resta in vigore l'esenzione natalizia. Non si paga negli stalli blu, almeno fino al 7 gennaio. L’unica restrizione riguarda i 63 stalli che costeggiano i marciapiedi di corso Matteotti dove occorre utilizzare il disco orario (massimo consentito 60 minuti, il tempo di fare compere).