Castellana Basket, presentate tutte le squadre: cento bambini nel minibasket

La Castellana Basket ha schierato i suoi gioielli. In un palazzetto dello sport vestito a festa la società, sportiva guidata dal presidente Luca Repetti, ha presentato le sue squadre.

Prime tra tutti i Senior, capitanati da Francesco Baldini e allenati da Andrea Bianchi, squadra che lo scorso anno ha conquistato un posto in Divisione regionale 2. A seguire i Csi amatori, in attesa di nominare un capitano che a giorni dovrà mettersi alla testa dei giocatori.

Per i giovanissimi l’Under 15 capitanata da Samuele Fulgosi e allenata da Elia Moia, lotterà anch’essa per mantenere ben saldo il posizionamento conquistato in Gold. La Castellana vanta anche un’Under 15 Uisp, allenata da Fabio Taina e Jonathan Di Giorgio e un’Under 13 Fip allenata da Gianluca Cordani. «A queste nostre squadre – dice il presidente – aggiungiamo un vivaio del mini basket che conta un centinaio di bambini, coordinati dalla responsabile Federica Fanaletti insieme a diversi istruttori». «Il mini basket così numeroso – aggiunge il presidente - ci rende orgogliosi e ci dà una grande responsabilità, perché ci rendiamo conto di essere punto di riferimento per tante famiglie».