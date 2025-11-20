Castelsangiovanni elimina le barriere architettoniche

L’amministrazione comunale, per tentare di rendere Castelsangiovanni e le sue frazioni quanto più accessibili possibile, ha incaricato due professionisti di redigere il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Per stendere questo piano l’amministrazione comunale si è affidata a Alex Massari, architetto esperto in materia urbanistica e pianificazione territoriale, e al collega, anche lui architetto esperto in urbanistica e pianificazione territoriale, Fabio Ceci. I due professionisti entro fine dicembre dovranno consegnare uno studio che sarà una sorta di mappatura di tutte le barriere architettoniche che sono disseminate lungo i percorsi che normalmente chi frequenta Castelsangiovanni affronta per spostarsi. A finire sotto la lente sono quindi marciapiedi, rampe di accesso, scale, corrimano, presenza o meno di ascensori, facilitatori per non vedenti. Tutto quanto può aiutare, o per contro essere di intralcio, a chi vive la città, con particolare riferimento alle persone disabili.