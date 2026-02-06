A Borgonovo mancano all'appello 100mila euro di Tari

Nelle casse del Comune di Borgonovo mancano all’appello non meno di 100 mila euro di Tari mai pagata. Una stima calcolata per difetto dovuta da privati, ma anche attività commerciali, che non hanno mai versato la tassa rifiuti. Secondo gli ultimi dati, forniti dall’assessore al bilancio Fabrizio Franzini durante una recente seduta consigliare, ad oggi si contano 171 evasori totali, di cui 87 accertati (il Comune sa già quanto devono versare) e altri 52 con importi da accertare. Restano 32 evasori di cui è in corso la pratica di apertura della posizione. «Dalle sole 87 posizioni già accertate – ha spiegato Franzini – sappiamo che il comune dovrebbe incassare oltre 59 mila euro. Se si sommano le restanti 52 posizioni si superano i 100 mila euro di arretrato che il comune dovrebbe incassare». Una fetta di nero che rappresenta solo la punta di un iceberg, il cui riflesso sono le decine di sacchi abbandonati, le cui foto riempiono i social con tanto di commenti inferociti dei borgonovesi in regola.