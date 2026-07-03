«Agenti a piedi in viale Dante, questo ci darebbe più sicurezza»

Una richiesta su tutte emersa in modo chiaro per viale Dante, proveniente circa 400 persone che lavorano e risiedono nella zona: «Servono agenti appiedati della polizia locale, e non soltanto pattuglie in auto, per garantire una presenza più visibile e un contatto diretto con i commercianti e i cittadini del quartiere».

Il Gruppo di vicinato, i cui referenti sono Felice Di Genova, Gennaro La Tela e Stefano Iori, sollecita parallelamente «una mappatura aggiornata e una verifica stringente sugli impianti di videosorveglianza già esistenti per accertarne l’effettivo funzionamento, con l’obiettivo di installare nuovi occhi elettronici nei punti più caldi tra largo Erfurt, via Grandi via Negri, via Cornegliana e le aree limitrofe».

A corroborare le loro parole anche quelle del capogruppo Pd in consiglio comunale, Andrea Fossati, che nel quartiere risiede e lavora, il quale afferma che si sta dialogano con la polizia locale proprio per valutare la possibilità di disporre di una presenza fisica più evidente».

D’altronde è sempre la percezione di insicurezza, in particolare nelle fasce serali e notturne, rimane una delle spine nel fianco più sentite dai residenti. Schiamazzi, gruppi molesti ed episodi di micro-degrado hanno spinto la cittadinanza a chiedere un cambio di passo. Si sollecita così un’estensione dei controlli visibili e continuativi lungo tutto l’asse di Viale Dante e nelle sue traverse.